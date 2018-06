CATANIA – Odissea per 190 passeggeri all’aeroporto Fontanarossa di Catania, da dove sabato 2 giugno sarebbe dovuto decollare il volo Vueling 6137. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La partenza è stata cancellata all’improvviso e i passeggeri abbandonati a un infausto destino, senza informazioni.

Il volo in questione sarebbe dovuto decollare alle 21.30 di sabato sera, direzione Fiumicino. Ma all’ultimo minuto il personale di terra della Vueling ha annunciato la cancellazione, affermando che ai passeggeri sarebbe stata garantita la ridestinazione sul primo volo utile. Peccato che la prima data disponibile è non prima del 4 giugno. Ai 190 si è poi aggiunta una carovana di altri 170 passeggeri del volo Palermo-Roma, anche questo cancellato all’ultimo, dirottati in pullman sullo scalo di Catania. Un totale di 360 passeggeri allo sbaraglio.

Solo dopo accese proteste, la compagnia ha fatto sapere che sarebbe stato garantito il soggiorno dei passeggeri in hotel convenzionati. Un altro caos perché i posti disponibili negli alberghi non coprivano tutte le richieste, così la compagnia ha pensato bene di lasciare senza sistemazione una ventina di passeggeri invitandoli a scendere dalla navetta, che avrebbe dovuto portarli in hotel, e a trovarsi da soli un alloggio.

A bordo però c’erano anche due poliziotte fuori servizio che si sono immediatamente adoperate per trovare una soluzione. Al termine di una estenuante trattativa la compagnia ha provveduto a trovare una sistemazione anche per gli ultimi sventurati. Intanto però le vacanze sono rovinate.