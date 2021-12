Sara Scolaro è la moglie di Walter Onichini, il macellaio padovano in carcere dal 13 settembre. L’uomo è stato condannato per aver ferito Elson Ndreca, un ladro albanese. Sua moglie ha presentato insieme all’avvocato Ernesto De Toni formale richiesta di grazia.

La richiesta è stata inviata al Presidente Mattarella nel giorno in cui il ladro albanese avrebbe dovuto comparire davanti al gup di Padova per falsa testimonianza. Ndreca è infatti accusato di non aver fatto il nome dei complici. L’uomo, come riportano i giornali locali, è tuttavia fuggito da tempo dall’Italia proprio per sottrarsi ad ogni provvedimento giudiziario.

Onicini condannato a 5 anni per tentato omicidio: ha mirato al corpo

Onichini è stato condannato a quasi 5 anni di reclusione perchè secondo i giudici durante la rapina, avvenuta il 22 luglio del 2013, non avrebbe sparato per proteggersi, mirando al corpo e non in aria.

Il 10 settembre la Cassazione aveva confermato la condanna inflitta al macellaio dalla Corte d’Appello di Venezia per tentato omicidio.

Ndreca, 25 anni, era entrato da una finestra nell’abitazione di Onichini di Legnaro, rubando borsa e portafoglio e tentando con i complici di sottrarre anche l’auto. Onichini aveva reagito sparando due colpi di fucile che avevano colpito l’albanese alle gambe. Mentre il macellaio sta scontando la pena in carcere, Ndreca, condannato a 3 anni e 8 mesi, si è reso da tempo irreperibile. Vista la mancanza dell’imputato, il giudice ha rinviato l’udienza al 22 dicembre 2022.