Walter Ricciardi chi è “l’uomo lockdown”: età, moglie e carriera dal consigliere emergenza Covid

Chi è Walter Ricciardi, moglie, età, carriera dell’ex attore, ex presidente Iss e oggi consigliere del ministro Speranza per l’emergenza Covid. Ricciardi è tra coloro che chiede un nuovo lockdown totale per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.

Walter Ricciardi, età, moglie e carriera

Gualtiero Ricciardi, detto Walter Ricciardi nasce a Napoli 17 aprile 1959 ed è un accademico, igienista ed ex attore, ha 61 anni di età, ne compirà 62 il prossimo aprile. Walter Ricciardi è sposato e sua moglie è Emilia Angelillo, figlia del suo maestro, Bruno Angelillo.

E’ il fondatore e direttore dell’Osservatorio Italiano sulla Salute nelle Regioni Italiane dal 2002. Nel 2013-2014 ha coordinato su commissione delle Nazioni Unite la prima indagine di analisi comparativa sui rischi professionali del personale del World food program, dell’UNHCR, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

E’ il 2014 quando i ministri della Salute e dell’Economia del governo Renzi lo hanno nominato commissario dell’Istituto Superiore di Sanità.. Nel settembre 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riceve la nomina di presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, carica dalla quale ha annunciato le dimissioni a gennaio 2019. Nel 2020 Walter Ricciardi viene nominato consigliere del ministro della salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid.

Walter Ricciardi e la carriera di attore

La sua carriera di attore inizia negli anni sessanta, da bambino, nella serie televisiva I ragazzi di padre Tobia. Poi prosegue in numerosi sceneggiati televisivi (Dramma d’amore, Un eroe del nostro tempo, Nostra madre, La freccia nel fianco). Così come per tutti gli anni ottanta con ruoli di primo piano a fianco di Giuliana De Sio, Alida Valli, Michele Placido, Stefania Sandrelli e Maria Schneider.

Tra i suoi ruoli più interessanti quelli nel film Io sono mia (1978) di Sofia Scandurra, L’ultimo guappo (1978), Il mammasantissima e Napoli… la camorra sfida, la città risponde (1979) diretti da Alfonso Brescia e interpretati da Mario Merola.

Walter Ricciardi e il lockdown totale

E’ “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato. Che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Queste la parole all’Ansa di Ricciardi nella giornata di ieri. Oltre a ciò, “va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”. E’ “evidente – avverte – che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”. “Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”, ha annunciato.

E’ “necessario adottare una drastica strategia no-Covid come hanno fatto i Paesi dell’Asia ma anche – ha affermato Ricciardi – Germania e Stati Uniti. Questo significa attuare un lockdown totale immediato ma di durata limitata. Tale strategia per abbattere il virus è quella condivisa e concordata dai maggiori scienziati al mondo”. La strategia a fasce per colori adottata in Italia, invece, “sta dimostrando che le zone rosse migliorano, quelle arancioni mostrano una stabilità dei parametri e quelle in giallo peggiorano. Andando avanti così si determina uno stillicidio che perdurerà per mesi. La situazione pandemica attuale non è abbattibile se non adottando subito una strategia no-Covid drastica. Solo così si potrà tornare in qualche modo alla normalità”.