ROMA – Di mestiere faceva la wedding planner, organizzava matrimoni, come indole preferiva rovinare il più bel giorno della vita di ignari sposini, portandogli via soldi e serenità.

E’ stata messa agli arresti domiciliari una donna di 33 anni, titolare di un’agenzia di viaggi di Varese, sorpresa mentre intascava 500 euro da una coppia che l’aveva assunta per attendere alle mille incombenze di uno sposalizio. Era l’ennesimo acconto su un totale di 11mila euro versati, era l’ultima coppia che stava cercando di frodare (fra l’altro da dicembre l’agenzia aveva anche chiuso i battenti, eclissata).

I carabinieri avevano preso a tenerla d’occhio, dopo varie denunce di clienti delusi, meglio dire furiosi, quando scoprivano che il bel viaggio esotico della luna di miele non era stato nemmeno prenotato, nonostante l’assegno versato. La donna, con la scusa dei matrimoni, organizzava truffe.

Come nel caso del conto da 11mila euro che prevedeva il ristorante, la chiesa, i fiori, la macchina… Tutto per finta, tranne i soldi che intanto si metteva in tasca.