Weekend in zona rossa, zona gialla e zona arancione rinforzate: per ora niente lockdown FOTO ANSA

Weekend in zona rossa come già accaduto nei giorni di Natale e Capodanno, zona gialla e zona arancione rinforzate con più chiusure e più divieti. Per ora niente lockdown generalizzato, ma semmai in casi eccezionali piccoli lockdown locali. Una stretta delle misure, già a partire dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti.

Insomma, una zona rossa più rigida, modello Codogno, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana, come avvenuto durante le vacanze di Natale. E, allo stesso tempo, estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Questa la posizione che gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno consegnato al Governo. Governo che ora, probabilmente già nelle prossime ore, valuterò in che misura accogliere le indicazioni.

Sì ai weekend chiusi, no al lockdown totale

Esclusa per ora l’ipotesi di un lockdown generalizzato. Mentre nelle ultime 24 ore si registra il picco dei ricoveri in terapia intensiva: 278, mai così tanti da quando viene diffuso il dato, dal 3 dicembre scorso. E salgono anche le vittime: 376, 58 in più in un giorno.

Come era da attendersi, dunque, il Cts è attestato sulla linea dura, considerata la curva in rialzo dei contagi e gli ospedali in sofferenza con le terapie intensive. Vanno limitati i contatti e le misure attualmente in vigore non bastano, tenuto anche conto dei ritardi sui vaccini. Da qui l’indicazione a irrigidire le misure in ogni zona colorata. Ribadita anche la necessità di introdurre il criterio dell’incidenza settimanale: con 250 casi ogni 100mila abitanti si va automaticamente in zona rossa.

Zona rossa nei weekend contro gli assembramenti

La zona rossa totale e nazionale nei weekend è una mossa necessaria perché guardando le immagini di mezza Italia delle scorse settimane, il sabato e la domenica non c’è giallo o arancione che tenga. Gente in giro e assembrata anche se i zona arancione rinforzato, seduti al bar o di fronte, multare tutto e tutti non si può quindi meglio non far uscire di casa il sabato e la domenica.

In zona rossa infatti si esce solo per motivi di necessità, lavoro e salute e, semmai ce ne fossero, per motivi dovuti a qualche deroga speciale, come a Natale erano state le visite ai parenti. Questa al momento la linea degli scienziati, ora vedremo se il Governo la accoglierà integralmente. Anche perché c’è un’altra questione non da poco, ok i weekend in zona rossa, ma giallo rinforzato cosa vuol dire esattamente?