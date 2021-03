Well Impact, progetto della Compagnia di San Paolo per l’impatto della cultura sul benessere della comunità

La Compagnia di San Paolo presenta il progetto Well Impact. Il progetto serve a misurare l’impatto della cultura sul benessere delle persone e della comunità. Well Impact analizzerà progetti, luoghi, linguaggi e relazioni culturali come processo di prevenzione e cura.

La presentazione di Well Impact è programmata per martedì 23 marzo, con inizio alle ore 12. Per seguire la conferenza stampa ci si può iscrivere al seguente link.

Well Impact di Compagnia di San Paolo: il programma di martedì 23 marzo 2021

Francesco Profumo – Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo.

Matteo Bagnasco – Responsabile Obiettivo Cultura Fondazione Compagnia di San Paolo

Paolo Mulassano – Responsabile Obiettivo Pianeta Fondazione Compagnia di San Paolo

Pierluigi Sacco – Supervisor Comitato Scientifico CWLAB – Cultural Wellbeing Lab Fondazione Compagnia di San Paolo

Modera: Luca De Biase – Giornalista

Lo stato dell’arte sulle pratiche in campo nell’ambito di Cultura e Salute.

Francesco Rocca – Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana

Giuseppe Costa – Professore Sanità Pubblica Università di Torino, Epidemiologia DoRS Regione Piemonte, Co-founder CCW – Cultural Welfare Center

Co-founder CCW – Cultural Welfare Center

Erminia Sciacchitano – Funzionaria dell'Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Cultura

Da pratiche a politiche. La Cultura come risorsa Salute. Prospettive di futuro.