WhatsApp e Instagram down 19 marzo 2021, è scattato l’allarme su Facebook e Twitter. L’applicazione informatica di messaggistica istantanea e il social network fotografico sono fuori uso in Italia. Ma da quanto emerge su Twitter e Facebook, anche nel resto del Mondo.

I tantissimi utenti che li utilizzano se ne sono accorti grazie ad altri due social network, Facebook e Twitter. E naturalmente hanno avuto una conferma di quanto sospettavano già visto che non riuscivano a fare accesso né a Whats App, né a Instagram.

Aggiornamento articolo delle ore 18:49.

Instagram down 19 marzo 2021: “Impossibile caricare l’attività”

Instagram down, cosa significa concretamente? E’ presto detto. Quando si apre l’applicazione, si può vedere solamente la vecchia schermata caricata. Con gli aggiornamenti precedenti al down di Instagram.

Se si prova a fare refresh, compare una schermata di errore con la scritta: “Impossibile caricare l’attività”. Finché comparirà questa scritta, significherà che Instagram non è tornato a disposizione degli utenti.

WhatsApp down 19 marzo 2021: “Connessione a WhatsApp in corso, nuovo tentativo tra…”

WhatsApp down, come accorgersene? Bè, anche in questo caso la risposta è piuttosto semplice. Gli utenti non riescono a inviare né messaggi (scritti o vocali), né contenuti multimediali (foto e video).

Se si prova a fare una di queste azioni, appare la scritta: “Connessione a WhatsApp in corso, nuovo tentativo tra…”. Solamente quando scomparirà questa scritta, gli utenti potranno tornare ad inviare messaggi e contenuti multimediali.