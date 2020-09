Omicidio di Willy Monteiro Duarte, si cercano tracce di sangue e biologiche nel suv dei fratelli Gabriele e Mario Bianchi

Gli inquirenti controlleranno anche il suv Audi usato dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi per arrivare sul luogo dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma): si cercano tracce di sangue.

L’attività istruttoria, disposta dai pm di Velletri che procedono per il reato di omicidio volontario, punta a verificare se all’interno dell’auto siano presenti tracce di sangue riconducibili alla vittima. Si cercano anche tracce biologiche. I fratelli Bianchi, parlando con il gip, hanno detto che si trovavano nella “zona del cimitero” per un rapporto sessuale con delle ragazze di cui però non hanno fornito il nome.

I fratelli chiedono l’isolamento in carcere

Intanto i fratelli Bianchi e Mario Pincarelli, arrestati per l’omicidio, hanno chiesto di andare nel reparto protetto del carcere di Rebibbia per motivi di sicurezza.

I tre in questo momento si trovano, come tutti i neodetenuti, in regime di isolamento in base alle normative anticovid. Hanno chiesto però che al termine dei giorni di quarantena possano avere un regime di protezione all’interno del penitenziario romano.

Nei giorni scorsi erano arrivate minacce di morte, anche via social o attraverso telefonate minatorie, sia ai parenti degli arrestati che ai difensori. (Fonte: Ansa)