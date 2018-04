ROMA – “WolfE è un personaggio finzionale, appartenente a un omonimo ARG (Alternate Reality Game) nato a Torino a marzo 2018 e diffusosi nella cultura digitale underground torinese. L’aspetto di Wolfe è quello di un uomo in giacca e cravatta con la faccia da lupo, ricavato da un’illustrazione dell’artista Ago Partal, che richiama le apparizioni della maschera di Guy Fawkes in V per Vendetta e nei filmati di Anonymous, così come il Monopoly Man della maschera della fsociety di Mr. Robot”.

È la spiegazione al nuovo fenomeno del momento a Torino: un gioco che unisce manifesti e foto appiccicate sui muri della città, enigmi e indovinelli da risolvere, QR code e argomenti da appassionati informatici.

In questo momento, spiega una nota su Facebook, siamo nella terza fase, in cui gli indizi disseminati per la città si riconducono ai 7 peccati capitali: dopo la superbia c’è stata la falsa pista della presunzione, poi avarizia e lussuria, con tanto di finto sito por** denominato “Lup0rn”. Il gruppo Facebook “Wolfe – L’enigma del video del lupo” è la guida dei partecipanti al gioco, il luogo dove si riuniscono i giocatori e dove vengono fornite informazioni, suggerimenti, link.

Mente di tutto questo “gioco da realtà alternativa” è Fabrizio Furchì, designer e comunicatore torinese, ma sul gruppo social sono tantissimi a pubblicare foto e domande per riuscire a portare avanti il gioco.