Un nuovo caso di sospetta Listeria ha ucciso una persona. Ed ora le vittime sono quattro.

L’ultima vittima è un uomo di 80 anni che è stato ricoverato d’urgenza ad Alessandria con sintomi da meningite da Listeria monocytogenes. Prima di essere ricoverato aveva mangiato dei wurstel crudi al pollo. Subito dopo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo e il suo quadro clinico è precipitato progressivamente. L’uomo è morto il 29 settembre, quattro giorni di ricovero.

Quarto caso d’infezione da Listeria monicytogenes

Potrebbe trattarsi del quarto caso di infezione da Listeria monocytogenes. Dai prelievi di sangue è infatti emerso che l’80enne ha contratto la meningite da Listeria monocytogenes. Si tratta del quarto caso di infezione da Listeria dopo i primi tre segnalati tra il dicembre 2021 e il giugno 2022 tra Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia.

Ora bisognerà capire se il ceppo che ha ucciso l’ottantenne è lo stesso degli altri casi, ossia il ST 155. Per accertare o meno se si tratti dello stesso ceppo è stato allertato il ministero della Salute con la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas), la Asl e la Procura di Alessandria hanno intanto avviato indagini.

Gli inquirenti hanno anche ascoltato i parenti della vittima, che hanno spiegato che l’uomo era solito consumare wurstel crudi. L’uomo aveva acquistato i wurstel dall’azienda agricola Tre Valli, la stessa che ha messo sul mercato i prodotti contaminati per poi adoperarsi tempestivamente nel ritiro dei lotti interessati, contrassegnati dai codici 1785417 e 01810919, insieme a tutti gli articoli prodotti prima del 12 settembre.

Cos’è il batterio Listeria monicytogenes

Il batterio Listeria monocytogenes è molto diffuso nell’ambiente nonché molto resistente anche alle basse temperature. L’infezione da Listeria monocytogenes interessa maggiormente i soggetti fragili come donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia anche avendo assunto piccole quantità di cibo contaminato.

Non sopravvive alla cottura

Come riporta il Ministero, il batterio Listeria solitamente “non sopravvive alla cottura” per cui, come nel caso dei wurstel, è sempre consigliato consumarli cuocendo

I cibi in cui può risiedere sono latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte e insaccati poco stagionati.

Altra cosa consigliata è quella di separare i cibi durante le fasi di preparazione. Si tratta infatti di un batterio che è in grado di contaminare i cibi già cotti.

Forse dovresti anche sapere che…