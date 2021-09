Yacht in fiamme al porto di Marina di Olbia, quattro persone salvate dai vigili del fuoco

Sono salvi i quattro dell’equipaggio di uno yacht di 35 metri, battente bandiera di Malta, che nella notte ha preso fuoco alla Marina di Olbia, dov’era ormeggiato nel porto turistico. Le fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco. Mentre i militari della guardia costiera di Olbia, dopo l’1.30, scattato l’allarme, hanno fatto spostare le imbarcazioni nelle vicinanze per metterle in sicurezza.

Lo yacht in fiamme a Marina di Olbia

Quando gli uomini della capitaneria sono arrivati sul posto, le quattro persone dell’equipaggio avevano già lasciato la barca. Le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore: lo yacht è stato distrutto, ma è rimasto a galla. Stamattina sono in corso le attività di bonifica e quelle di prevenzione dell’eventuale inquinamento. Per scongiurarlo panne assorbenti sono state posizionate attorno all’imbarcazione. Sono in corso indagini della guardia costiera per accertare cause e responsabilità dell’incendio.