Ylenia Bonavera uccisa, fermata una donna: dice di averla colpita con un coltello per difendersi

Una donna di 34 anni è stata fermata dalla squadra mobile di Catania per la morte di Ylenia Bonavera, la 24enne uccisa. Ylenia è stata colpita ma poi è deceduta due giorni fa all’ospedale Garibaldi. Ylenia il 7 gennaio del 2017, a Messina, era rimasta viva dopo che il suo ex aveva tentato di darle fuoco dopo averle versato addosso della benzina.

Il provvedimento, che ipotizza il reato di omicidio, l’ha emesso la Procura. La donna, che giovedì si è presentata alla polizia accompagnata dal suo legale di fiducia ha sostenuto di avere agito per legittima difesa.

La rissa e il coltello, come è stata uccisa Ylenia Bonavera

Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’indagata ha detto che Ylenia l’avrebbe ferita a un occhio, che le sanguinava. Il tutto dopo che l’aveva rimproverata perché, a suo dire, era in preda all’uso di droga e alcool. La vittima aveva in mano una bottiglia di birra con la quale, ha aggiunto la donna, avrebbe cercato di colpirla. Per questo avrebbe preso un coltello da cucina, che aveva in auto, l’avrebbe usato per difendersi e poi è andata via.

Aggressione ripresa da un passante con un telefonino e il video acquisito agli atti dell’inchiesta. Nel 2017, Ylenia Bonavera, durante l’aggressione subita dall’ex che aveva tentato di darle fuoco aveva riportato ustioni nel 13 per cento del corpo. Inoltre aveva perso il bambino che aspettava.

Durante il processo prese le sue difese considerando quello dell’ex come un gesto di prova d’amore. Per questo ci fu il rinvio a giudizio a Messina per favoreggiamento e falsa testimonianza. La prossima udienza era a marzo del 2021.

Sul proprio profilo Facebook, col nome “Dolce stella”, aveva da poco scritto: “Accanto a me voglio persone sincere, positive come sono io…la vera amicizia non esiste. E’ un mondo perso ed è brutto perché io con una persona mi ci devo confidare ma mi devo anche fidare ed al giorno d’oggi so per certo che è impossibile”. (Fonte Ansa).