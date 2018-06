ANCONA – Una bomba d’acqua si è abbattuta su Ancona, provocando allagamenti e blocchi del traffico nelle zone periferiche. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La situazione più critica lungo l’asse attrezzato dove si sono incolonnate decine di automezzi, e alla Baraccola, dove l’acqua ha raggiunto un’altezza di vari centimetri, bloccando la circolazione. Sul luogo i vigili del fuoco e la polizia municipale. Secondo alcuni automobilisti, le fogne non avrebbero retto. Ora ha smesso di piovere ma il traffico stenta a ripartire.

I vigili del fuoco di Ancona, intervenuti sul luogo con quattro pattuglie, hanno in vari casi estratto dalle auto persone rimaste bloccate dall’acqua che saliva. Tra gli interventi, anche quello per liberare le fogne nei pressi di un centro estivo, con bambini, a Ponterosso. Decine le chiamate per scantinati, garage, negozi allagati nella zona di Baraccola, per i quali si stanno preparando le idrovore.