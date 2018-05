MILANO – Pioggia torrenziale e grandine paralizzano la città di Legnano, in provincia di Milano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Blackout, negozi chiusi e vigili del fuoco a lavoro per tentare di contenere i danni provocati dalla bomba d’acqua che il 9 maggio si è abbattuta sulla città.

Il quotidiano Repubblica scrive che Legnano è rimasta paralizzata per una decina di minuti, mentre gli abitanti continuavano a telefonare ai vigili del fuoco per richiedere interventi:

“Piogge improvvise quanto torrenziali e una violentissima grandinata: una vera e propria “bomba d’acqua” si è abbattuta nel pomeriggio sull’alto milanese e in particolare su Legnano. La città è rimasta letteralmente paralizzata per decine di minuti, diversi i commercianti che hanno deciso di chiudere i negozi in anticipo, registrati decine di black out. In tilt il centralino del vigili del fuoco. Preoccupazione per i danni sul territorio”.

(Video da YouTube)