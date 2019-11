Zalando. Il modello è di colore, i razzisti si scatenano su Twitter: “Vendete in Africa”

ROMA – Zalando, la piattaforma tedesca di vendita di articoli di abbigliamento online, è stata presa d’assalto su Twitter da commentatori animati da forme patologiche di razzismo. Come descrivere altrimenti i tweet di commento a una semplice offerta di acquisto in cui, a promuovere una semplice t-shirt, è stato chiamato un modello di colore?

Il fatto che il ragazzo esibisse una tonalità di pelle nera in modo sospetto ha scatenato gli istinti più retrivi di qualche leone da tastiera.

“Non la comprerò mai finché la indossa un ne**o”. “Vendetele in Africa”. “Avete sbagliato continente per la vostra pubblicità”. “Avete perso un cliente”… e via via odiando di questo passo. I commenti sono stati raccolti da Signor Distruggere alias Vincenzo Maisto, blogger e influencer salernitano, che ha condiviso uno screenshot del tweet e delle risposte con il commento: “Italia 2019 d.C.”.

Maisto ha scoperto peraltro che questo tipo di odio razziale è indiscriminato, cioè noin fa distinzioni di genere. Quando a posare è una modella di colore, il risultato, almeno in qualche caverna digitale, è lo stesso. (fonte Corriere della Sera)