RIMINI – La parrocchia si rifiuta di celebrare i funerali di Maurizio Zanfanti, detto Zanza, noto come il “re dei playboy” di Rimini, morto per un infarto il 25 settembre, a 63 anni, durante un rapporto con una giovane amica di 23 anni.

Il suo funerale si terrà nel pomeriggio di sabato 29 settembre alle 15 non nella parrocchia vicino a casa, bensì nella chiesa del cimitero monumentale di Rimini. Questo dopo che la celebrazione delle esequie di Zanza sono state declinate dal parroco di Regina Pacis, don Raffaele.

La vicenda è riportata dalla stampa locale. Il religioso avrebbe manifestato timore per il “clamore mediatico” suscitato dal funerale. Sul Corriere di Romagna si fa riferimento al possibile timore per l‘eccessiva pubblicità da parte del parroco, che non ha voluto commentare con la stampa, mentre sul Resto del Carlino a parlare è la zia, sorella della madre di Zanza, Nives Succi.

A Regina Pacis, ha raccontato la donna al quotidiano, Zanza “aveva fatto la comunione e la cresima. E poi è proprio la chiesa vicino a casa sua”. Ma, prosegue, è stato riferito dall’agenzia di pompe funebri incaricata del servizio che “il parroco preferiva evitare che i funerali venissero celebrati a Regina Pacis, per il troppo clamore mediatico che la morte di Maurizio ha sollevato. Restiamo molto stupiti e amareggiati per questa vicenda. Chiederemo spiegazioni alla Curia”.

Sulla pagina Facebook di Zanza, sono tante le persone che, dal giorno della sua morte, continuano a lasciare un saluto e un ricordo. C’è chi, tra le tante immagini degli anni Settanta e Ottanta ha postato la foto del manifesto funebre che annuncia le esequie; chi ha lasciato un video per salutare l’amico e chi, dalla Germania, la foto della pagina di un quotidiano teutonico che celebra il Romeo von Rimini.