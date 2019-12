Zanzara Coreana, allerta in Italia per l’insetto che trasmette il virus dell’encefalite

ROMA – Allerta in Italia per quella che viene chiamata la Zanzara Coreana (Aedes Koreicus), appena più grande della zanzara tigre. Questo insetto è infatti capace di trasmettere anche il virus dell’encefalite giapponese e la filariosi, pericolosi sia per l’uomo che per gli animali.

Il primo avvistamento di questa specie invasiva di origine asiatica è stato nel 2011 nella provincia di Belluno e ad oggi, in Italia, è presente in almeno 5 regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Liguria. Questo perché la zanzara coreana ha una diffusione molto rapida e, a differenza della zanzara tigre, è in grado di sopravvivere a temperature molto basse e altitudini maggiori. Trova il suo habitat ideale nei luoghi umidi con presenza di ristagni d’acqua.

Come spiega Il Gazzettino, l’Aedes Koreicus, come la zanzara tigre, utilizza per la riproduzione contenitori artificiali (es. vasi, pneumatici, vivai, cimiteri, binari stradali), ma anche habitat naturali (es. fossati); le larve di entrambe le specie sono state trovate in alcuni casi negli stessi siti di riproduzione. Grazie alla sua tolleranza alle temperature piuttosto basse (fino a 10°C), la zanzara coreana riesce a colonizzare aree collinari e montuose, non raggiunte dalla zanzara tigre. Non sorprende quindi che, secondo i dati dell’Osservatorio Rentokil, nel 2019 le richieste d’intervento nel periodo autunno-inverno contro le zanzare sono aumentate del 44% rispetto al 2018. (Fonte Il Gazzettino).