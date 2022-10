Zaynab Dosso, la velocista azzurra: “Mi hanno detto putt… straniera”. Non si è ancora spenta l’eco dello sfogo comprensibilissimo della campionessa di pallavolo Paola Enogu che bisogna registrare un’altra denuncia di plateale razzismo da parte di una altra atleta di colore italiana.

Le hanno dato della “putt… straniera”, un insulto orribile che unisce una doppia discriminazione. La vittima è la 23enne velocista azzurra Zaynab Dosso, bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei, record italiano nei 60 metri, nata in Costa d’Avorio e residente a Roma.

Stava festeggiando in un bar la casa nuova, un bar di Roma. Una signora che chiedeva l’elemosina non ha accettato il rifiuto di Zaynab, e le ha lanciato addosso le offese. Non è quello che la ragazza si è sentita di denunciare sul suo profilo Instagram. Piuttosto i risolini e la schietta indifferenza di chi stava al bar, questo l’ha ferita. E’ di questo, di una indifferenza inscalfibile, che Zaynab ha paura. E noi con lei.

