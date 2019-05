Zocca: bimbo di 3 anni cade dal balcone. Voleva prendere la palla caduta giù

ROMA – E’ caduto dal balcone mentre tentava di recuperare un pallone caduto giù: un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo che ieri in via Mattioli a Zocca, in provincia di Modena, è caduto dal balcone di casa, situato al primo piano, da una altezza di tre metri.

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, il bimbo stava giocando insieme al fratello, quando, per recuperare una piccola palla di plastica si è sporto troppo. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la madre, che ha avvertito subito i soccorsi. A riportare la vicenda è il Resto del Carlino, che ha scritto che “la mamma si è accorta immediatamente di quanto accaduto udendo anche le grida del fratellino e, disperata, è scesa in strada”.

Sul posto l’elisoccorso e i carabinieri. Il bambino si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale bolognese. (Fonti Ansa e Resto del Carlino).