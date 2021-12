Zona bianca, gialla arancione e rossa, le regole tra super green pass e base: cosa si può fare e cosa no

Zona bianca, gialla, arancione e rossa in tempi di super green pass e variante Omicron, le regole cambiano, ma alcuni divieti restano: ricordiamo che cosa si può fare e che cosa non si può fare.

Zona bianca: cosa si può fare e cosa non si può fare

In zona bianca tutte le attività sono aperte e non ci sono limitazioni agli spostamenti.

Resta l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso (ma anche in questa zona alcune ordinanze locali ne hanno disposto l’obbligo anche all’aperto).

Serve il green pass, almeno quello base (valido anche con il tampone negativo) per salire sui mezzi di trasporto, compresi quelli locali come bus e metropolitane, per andare in albergo, per andare in piscina e palestra, per utilizzare gli spogliatoi, per prendere gli impianti di risalita per lo sci.

Solo con il super green pass (valido solo per vaccinati e guariti) ci si potrà sedere per mangiare al ristorante al chiuso, andare allo stadio o ai concerti, andare al cinema, al teatro, in discoteca parchi divertimento e terme o partecipare a fiere e convegni.

Zona gialla, le regole

In zona gialla vige ovunque l’obbligo di mascherina all’aperto e sul resto rimane la rigorosa applicazione delle norme sul green pass.

Zona arancione, le regole: cosa si può fare e cosa non si può fare

In zona arancione, chi non ha il super green pass non può uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Le attività restano aperte, ma restano le regole di accesso con il green pass e quello super.

Il green pass serve per salire su aerei, treni, navi e traghetti, autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni, e poi anche su autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Zona rossa: che cosa si può fare e che cosa non si può fare

In zona rossa non si può uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ristoranti e bar sono chiusi, consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio.

Restano chiusi tutti i negozi ad esclusione di quelli con codice Ateco consentito, in particolare alimentari, supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie e abbigliamento per bambini.

In tutti i casi i trasporti sono sempre aperti e accessibili, ma bisogna avere almeno il green pass base.