Zona bianca, la proposta di Toti per festeggiare il Natale senza restrizioni.

Si parla di una nuova zona bianca, la quale si andrebbe ad aggiungere alle altre tre zone istituite con il Dpcm del 3 novembre. L’idea di istituire una zona bianca, della quale farebbero parte le Regioni dove la situazione contagi non desta particolare preoccupazione, è di Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria.

“Nessuno vuole Regioni che si aprono, gente che fa i trenini e balla ai veglioni. Semplicemente chiediamo al Governo di tenere conto della situazione dei singoli territori, di darci delle regole per Natale che non è un periodo normale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a ‘Coffee Break’ su La7.

“La linea delle Regioni uscirà oggi da una riunione che abbiamo convocato in vista del confronto con il Governo che inizierà domani mattina. Natale è un periodo che vale molto per i riti della Chiesa, per la famiglie che si riuniscono. Vale moltissimo economicamente per negozianti, ristoratori, catena dell’agroalimentare, prodotti made in Italy che vanno sulle tavole”.

Modello a zone per lo sci

“Austria, Slovenia e Svizzera avranno gli impianti di sci aperti, il presidente della Regione Piemonte Aberto Cirio propone lo skipass limitato a chi ha una seconda casa, dobbiamo tenere presente quale sarà la condizione sanitaria dei singoli territori perché il modello a zone sta funzionando e nessuno vuole scassarlo” ha aggiunto Toti a ‘Coffee Break’ su La7, parlando dell’ipotesi di fermare la stagione sciistica in Italia a causa della pandemia. (fonte ANSA)