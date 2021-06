Zona bianca: tavolo al chiuso 6 persone massimo. Altre quattro regioni si aggiungono alla parte bianca dell’Italia. Dopo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, riaprono anche le neopromosse in zona bianca: Abruzzo, Umbria, Liguria Veneto. Mentre nel resto dei territori, in zona gialla, il coprifuoco slitta di un’ora, a mezzanotte.

E nel Paese che riparte, presto potrebbe cadere l’ultimo divieto, quello di ballare. E’ previsto martedì prossimo un incontro sulle discoteche. I locali potrebbero ripartire a luglio. Ma è quasi certo che sarà necessario avere il green pass soprattutto alla luce dello sprint sulla campagna vaccinale per i giovani.

Zona bianca: tavolo al chiuso 6 persone

Ripetiamo le regole anti-covid valide in zona bianca. Intanto: ok alle tavolate all’aperto, stop al coprifuoco.

“Il consumo ai tavoli negli spazi al chiuso – è scritto nell’ordinanza di Roberto Speranza – è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo”.

Per le persone conviventi nella stessa casa, non ci sono limitazioni anche al chiuso. E per le riunioni, gli appuntamenti nelle case private, come ci si regola?

“A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano”.

In sostanza: non ci sono limitazioni salvo se si esce dalla zona bianca e si entra in quella gialla dove si deve rispettare il massimo consentito di 4 ospiti.