Zona gialla lunedì 1 febbraio: regole per spostamenti, bar, ristoranti, negozi, visite a casa, musei, sport

Oggi, lunedì 1 febbraio, quasi tutta Italia è in zona gialla. Le uniche regioni arancioni sono Sicilia, Sardegna, Puglia, Umbria e provincia di Bolzano. Quali sono le regole per la zona gialla?

Qualcuno potrebbe non ricordarle. Ci sono regioni che non erano in zona gialla da settimane. La Lombardia, addirittura, è passata in una settimana da zona rossa a zona gialla. Resta ancora in vigore (almeno fino a metà febbraio) il divieto di spostamento tra le Regioni.

Ma nelle regioni gialle, per esempio, ci si può muovere liberamente da comune a comune. Cambiano anche le regole per scuole, bar e ristoranti. Di seguito un sunto delle norme relative alla zona gialla.

Zona gialla: regole spostamenti e coprifuoco

Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un’autocertificazione. Resta l’obbligo di mascherina anche all’aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie. Fino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni o province autonome, tranne quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

Zona gialla: regole per le visite nelle case

Una sola volta al giorno è permesso spostarsi verso un’altra casa privata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle che già vivono nella casa di destinazione. Chi si sposta può portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zona gialla: regole per la scuola

Le scuole superiori adottano la didattica in presenza almeno al 50 per cento ed entro il limite del 75 per cento. Per medie ed elementari resta la didattica in presenza, ma con l’obbligo di mascherina per i bambini con più di sei anni. Le università organizzano la didattica con le autorità regionali.

Zona gialla: regole per bar e ristoranti

Per bar e ristoranti restano le regole di apertura dalle 5 alle 18, consegna a domicilio consentita, asporto possibile con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Zona gialla: regole per musei, cinema, teatri, negozi e sport

I musei possono rimanere aperti dal lunedì al venerdì tranne nei giorni festivi. Rimangono chiusi i cinema, i teatri, le sale scommesse, le sale da gioco, le discoteche, le sale da ballo, le sale da concerto, le palestre, le piscine, i parchi tematici, le terme, i centri benessere. I negozi sono aperti ma i centri commerciali sono chiusi nel weekend. Chiusi gli impianti sciistici fino al 15 febbraio, previa autorizzazione delle autorità regionali, in base alla situazione sanitaria.

Autocertificazione zona arancione e spostamenti tra regioni: modulo in PDF

Autocertificazione per la zona arancione, per gli spostamenti tra regioni e per il coprifuoco: scarica il modulo in PDF da stampare.