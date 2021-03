A quota 30mila contagi al giorno si va in zona rossa oppure in lockdown: questo il limite che porta alle restrizioni più severe. Una cifra, quella dei mila contagi, che rischiamo di toccare in settimana, venerdì oppure sabato. Questo perché se è vero che ieri i nuovi contagi sono stati quasi 14mila, è anche vero che il lunedì sono sempre meno perché dopo la domenica.

Infatti nei 5 giorni precedenti si è sempre viaggiato sopra quota 20mila, andando a salire. Ecco perché quota 30mila non è lontana purtroppo. La cifra 30mila renderebbe gli ospedali ancora più pieni e a rischio collasso, ecco perché il Governo pensa a una stretta più decisa rispetto agli attuali colori per Regione.

Zona rossa e lockdown, ma quando e quanto?

Tre settimane di zona rossa in Italia con lockdown nei weekend: la mossa prima del passo finale, ovvero tornare al lockdown totale e nazionale come un anno fa. Il Cts oggi dovrebbe decidere le nuove strette dopo che ieri si sono superati i 100mila morti da inizio pandemia, più vittime della campagna di Russia.

L’ipotesi quindi è quella di una Italia in zona rossa per tre settimane, con i lockdown i weekend. Lockdown e zona rossa infatti non sono la stessa cosa, con la zona rossa chiudono i negozi e ci sono altre limitazioni per l’asporto, però non è del tutto vietato uscire. Diverso il discorso del lockdown, dove si può uscire solo per motivi di salute, lavoro e necessità. Un po’ come era a marzo e aprile 2020.

Perché lockdown nei weekend

Lockdown i weekend perché guardando le immagini di mezza Italia delle scorse settimane, il sabato e la domenica non c’è colore che tenga. Gente in giro e assembrata anche se i zona arancione o rossa, seduti al bar o di fronte, multare tutto e tutti non si può quindi meglio non far uscire di casa il sabato e la domenica. Almeno questa sembrerebbe al momento la linea degli scienziati.