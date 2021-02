Zona rossa a San Teodoro, Pistoia, Siena. E Bologna diventa arancione scuro: le varianti spaventano

Zona rossa a San Teodoro (Cagliari), in Sardegna, a Pistoia e Siena in Toscana, e zona arancio scuro a Bologna: le varianti Covid fanno paura e si torna a chiusure mirate e lockdown localizzati.

Aggiornamento ore: 20:46

Zona rossa a San Teodoro, scuole chiuse a Budoni

Zona rossa a San Teodoro, scuole chiuse nella vicina Budoni. E’ allarme variante inglese sulla costa nord orientale sarda.

La sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Ats di 20 casi di positività in paese, ha firmato l’ordinanza con cui entrano in vigore tutte le limitazioni per arginare la diffusione del virus: vietato spostarsi in entrata e in uscita dal territorio comunale, negozi, bar e ristoranti chiusi, restano aperti tabaccai, farmacie e parafarmacie, rivendite di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole.

È consentito lo spostamento all’interno del Comune tra le ore 5 e le ore 22, una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata, nel massimo di due persone, oltre ai minori di 14 anni.

Zona rossa in Toscana a Siena e provincia e Pistoia

“La provincia di Pistoia diventerà zona rossa da sabato. Ho appena finito una riunione” con il governatore Eugenio Giani, “con cui, sentita la Asl, è stata concordata questa misura a livello provinciale”. Lo ha annunciato su Fb il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

“Sarà firmata un’ordinanza regionale con durata fino 7 marzo. Ci sono Comuni con un’incidenza di casi particolarmente alta. Lo abbiamo sempre detto: i provvedimenti” a livello “di singoli territori, i provvedimenti ‘spot’, sono poco efficaci. Il dato provinciale è alto rispetto a quello della media regionale. Da qui l’estensione della zona rossa a livello di provincia”.

Il sindaco ha poi spiegato che per le scuole la didattica sarà “a distanza”. “I provvedimenti che adotteremo – ha aggiunto – sono quelli della zona rossa, che abbiamo vissuto nei mesi scorsi durante il lockdown. Il provvedimento durerà fino al 7 marzo, quindi scavalcherà anche l’uscita del nuovo dpcm, che è prevista il 5 marzo. Prima di allora con il presidente Giani e con tutti i sindaci della provincia di Pistoia faremo una nuova riunione per valutare i risultati”.

Anche Siena e la sua provincia diventano zona rossa da sabato 27 febbraio fino al 7 marzo. La misura, analoga a quella adottata per Pistoia e provincia, è stata annunciata dal governatore toscano Eugenio Giani dopo una riunione con le rispettive Asl e con, tra gli altri, i sindaci delle due città capoluogo di provincia.

In precedenza in Toscana è stata zona rossa per una settimana Chiusi, sempre in provincia di Siena e lo è per nove giorni Cecina (Livorno).

Covid: da sabato Bologna è ‘arancione scuro’

Da sabato Bologna e tutta la sua provincia diventeranno ‘arancione scuro’. Lo prevede un’ordinanza che sarà firmata venerdì dalla Regione e che sarà in vigore fino al 14 marzo.

Fra le misure previste stop agli spostamenti, anche nel Comune, se non per comprovati motivi, la didattica passa tutta a distanza sul modello della zona rossa, con l’eccezione dei servizi educativi 0-3 e le scuole d’infanzia. Non vengono invece sospese le attività economiche, nei limiti delle regole consentite in fascia arancione, comprese quelle per i servizi alla persona.