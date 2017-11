NEW DELHI – Tredici carrozze di un treno per il trasporto di passeggeri si sono rovesciate nello Stato indiano di Uttar Pradesh, con un bilancio di almeno tre morti e nove feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ani. Nell’incidente è rimasto coinvolto il Vasco da Gama-Patna Express, deragliato intorno alle 4:15 locali poco dopo aver lasciato la stazione di Manikpur nel distretto di Chitrakoot. Secondo i soccorritori l’incidente, che ha causato caos nel traffico ferroviario locale, è stato provocato dalla rottura di un segmento di binario.

In un secondo incidente di questo tipo in poche ore, 14 vagoni di un treno merci che trasportava carbone sono deragliati nello Stato di Orissa. Il deragliamento, dovuto a cause non ancora accertate, è avvenuto vicino alla località di Jagatsinghpur. Solo quest’anno in India vi sono stati almeno sei incidenti ferroviari, soprattutto in Uttar Pradesh, dovuti al cattivo stato delle infrastrutture e della manutenzione dei binari quasi assente.