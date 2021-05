Blitz dice

Pellegrinaggio religioso, folla fervente, strage di fedeli convenuti. Ieri in Israele ma con impressionante regolarità in Arabia Saudita o in India e, andando indietro con la cronaca, accade in ogni parte del mondo e in ogni momento della storia. Sono macelli annunciati, sono stragi ricorrenti. Ma facciamo finta siano incidenti.