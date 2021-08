A mamma no vax Usa il giudice toglie la custodia del figlio. Una mamma americana, Rebecca Firlit, fino a quando non si sarà fatta somministrare il vaccino contro il Covid non potrà riabbracciare il figlio. Né vederlo. La misura severa, estrema la consideriamo dalle nostre parti, è stata presa da un giudice.

James Shapiro, giudice di una corte dello stato dell’Illinois, ha posto una semplice domanda alla donna (durante un’udienza a distanza): “Lei è vaccinata?”.

No, la risposta, “non sono immunizzata”. Bene, ha sentenziato il giudice, il bambino andrà a stare col padre, la custodia passa all’ex marito.

Rebecca si era giustificata adducendo precedenti sgradevoli, cioè spiegando che aveva paura per reazioni avverse avute in passato.

Per ora potrà sentire il figlio solo al telefono. Rebecca tuttavia continuerà la sua battaglia legale, già annunciato il ricorso. Il giudice, sostiene il suo avvocato, è andato oltre le prerogative della sua autorità. L’udienza era stata fissata per altri motivi, riguardava gli alimenti.

Annette Fernholz, ha detto che la sentenza è stata esagerata: “Neanche il padre aveva sollevato il problema davanti alla corte”, si è sorpresa l’avvocato Annette Fernholz.

“È il giudice che decide da solo che non puoi vedere tuo figlio finché non sei vaccinato”. In realtà, negli Usa, non è la prima sentenza che lega la somministrazione del vaccino anti Covid ad altre situazioni.

Diverse sentenze hanno subordinato la concessione della libertà vigilata, o della riduzione della pena comminata alla somministrazione del vaccino. Non esattamente volontario, ma sicuramente conveniente.