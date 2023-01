Adolescente fa atterrare un piccolo aereo su un’autostrada e salva la sua famiglia

Un adolescente ha fatto atterrare in emergenza un piccolo aereo su un’ autostrada. L’episodio si è verificato in California. A bordo quattro persone, membri della stessa famiglia, tutte rimaste illese. Ai comandi il 18enne Brock Peters, in possesso di regolare licenza.

Il racconto del ragazzo

Il giovane ha raccontato che mentre era in volo si è verificato un guasto ai motori. Mantenendo il sangue freddo, nonostante il panico e le urla dei passeggeri a bordo, è riuscito a far atterrare il velivolo in sicurezza. L’ente volo americana ha avviato un’indagine. Peters ha detto che prevede di tornare a volare già questa settimana.