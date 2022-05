Adottato alla nascita si innamora della madre biologica e confessa a sua moglie i rapporti avuti

Ben Ford, 32 anni, adottato alla nascita ha confessato alla moglie Victoria di essersi innamorato della madre biologica e di aver fatto con lei sesso “mozzafiato” diverse volte. Secondo quanto riferisce il SUN, la scioccante relazione tra Ben Ford, 32 anni, e la madre Kim West, 51 anni, è emersa nel 2016 quando la coppia del Michigan, ha rivelato di avere una relazione incestuosa, 30 anni dopo che Kim aveva dato il figlio in adozione. Prima che si incontrassero nel 2014 e iniziasse la loro relazione illecita, Ben alla ricerca della famiglia biologica, aveva scritto una lettera a Kim.

L’adottato alla nascita, la madre e la moglie

All’epoca Ben disse alla moglie: “Da quando l’ho incontrata, ogni volta che ho fatto se*so con te immagino che sia lei che sto baciando, altrimenti non posso farlo”. Victoria era già diventata sospettosa dello stretto legame della coppia e pur essendo ignara di quanto stava accadendo aveva bollato Kim come “la mamma fidanzata”. Ma non avrebbe mai immaginato che il marito l’avrebbe lasciata per stare con madre biologica. La coppia è stata costretta a nascondersi. Nello stato del Michigan rischiavano fino a 15 anni di prigione e di essere inseriti a vita nel Sex Register (registro dei reati sessuali). Kim, cresciuta a Islington, Londra, è rimasta incinta a 19 anni mentre studiava in California. Prima di tornare nel Regno Unito aveva deciso di dare il bambino in adozione e chiuso i contatti con la famiglia che aveva accolto Ben.

Cosa è successo dopo?

Ma 30 anni dopo, madre e figlio si sono incontrati e nessuno dei due poteva immaginare che sarebbe nata una relazione incestuosa, che avrebbe distrutto la famiglia di Ben. Kim sostiene che era come se “si conoscessero da sempre” e ha iniziato a fare sogni sessuali su suo figlio. Entrambi hanno deciso di incontrarsi in un hotel e dopo aver bevuto una bottiglia di champagne, si sono dati il primo bacio. In poco tempo l’affetto si è trasformato in incesto.

Tre giorni dopo il primo incontro sessuale, Ben rivelò alla moglie la notizia che le avrebbe cambiato la vita.

Victoria era a disagio per il “legame istantaneo” tra Kim e Ben e Kim era gelosa del matrimonio di Ben. Kim ha detto: “Victoria è stata accogliente, ma provavo una crescente competizione e quando Ben l’ha toccata ero gelosa. “Ho capito che pensava stessi trascorrendo troppo tempo con il marito. Quando eravamo insieme lo chiamava continuamente”.

Attrazione sessuale genetica

Sia Kim che Ben pensano che la ragione dei loro sentimenti incestuosi sia dovuta all’attrazione sessuale genetica (GSA). E’ un termine usato per descrivere un’attrazione tra parenti che non sono cresciuti insieme e che si incontrano da adulti. Il fenomeno GSA è stato comunque definito una pseudoscienza poiché ci sono pochissime prove o studi che indichino che le persone siano sessualmente attratte da chi è geneticamente simile. Ben, un programmatore di computer, ha detto: “Quando ho incontrato Kim, non riuscivo a pensare a lei come a mia madre, ma come a una creatura sessuale. Avevo parlato con un terapeuta in un gruppo di supporto all’adozione e appreso del fenomeno GSA”.

Kim, che ha lavorato come interior designer, all’epoca aveva detto: “Questo non è incesto, è GSA. Siamo come piselli in un baccello e fatti per stare insieme. “So che le persone diranno che siamo disgustosi, che dovremmo essere in grado di controllare i nostri sentimenti, ma quando sei colpito da un amore così forte, al punto che per viverlo sei disposto a rinunciare a tutto, devi lottare. È un’occasione unica nella vita e qualcosa a cui io e Ben non siamo disposti a rinunciare”.

La coppia aveva iniziato una nuova vita nel Michigan, progettando di sposarsi e persino di avere figli biologici. Si pensa che la consanguineità causi disabilità nei bambini nati da genitori con un corredo genetico analogo. Ma da allora i due sono stati costretti a nascondersi nel timore di essere accusati per la relazione incestuosa.

Il posto dove attualmente vivono è sconosciuto e non è chiaro se la coppia abbia ancora una relazione.