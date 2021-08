Aereo C-17 dall’Afghanistan con un cadavere umano nel carrello: pronti a morire pur di fuggire

L’ultima macabra scoperta su un aereo proveniente dall’Afghanistan: in un C-17 americano hanno trovato il cadavere di un uomo. Cadavere incastrato nel carrello. Quindi il vano in cui si trovano le ruote, quello dedicato al decollo e all’atterraggio.

Quindi probabilmente è qualcuno che si è aggrappato alle ruote dell’aereo mentre prendeva il volo dall’aeroporto di Kabul. Probabilmente è uno di quei disperati che si aggrappavano agli aerei che partivano dalla pista.

Pensate che disperazione, che voglia di scappare dal proprio destino. Cioè dai talebani. Dal loro regime, dal loro stile di vita, dalle loro regole. Persone che preferiscono morire piuttosto che restare per subire quello che già sanno succederà.

Aereo C-17 dall’Afghanistan con un cadavere nel carrello

Dopo i due uomini precipitati nel vuoto dopo essersi aggrappati ad un aereo in decollo dall’aeroporto di Kabul, il Washington Post dà notizia di una nuova vittima della fuga disperata di molti civili afghani: il cadavere di un uomo è stato trovato nel vano carrelli di un aereo da trasporto americano C-17.

Due fonti hanno detto al giornale che il corpo incastrato tra i carrelli ha temporaneamente reso inutilizzabile l’aereo. Si tratta dello stesso modello di velivolo sul quale sono saliti circa 640 civili afghani – ben oltre la regolare capienza – trasferiti in Qatar, la cui foto ha fatto il giro del mondo.

strong>Video da Kabul: due persone precipitano da Boeing in volo

Almeno due persone che erano aggrappate a un aereo militare cargo Usa Boeing C-17 sarebbero precipitate a terra da centinaia di metri d’altezza. Il pesante velivolo era decollato dall’aeroporto di Kabul.

Questo suggeriscono vari video, ripresi da angolazioni diverse e diffusi sui social media, in uno dei quali si vede da lontano almeno una piccola sagoma che precipita e che sembrerebbe una persona. Diversi testimoni sui social e sui media avevano parlato di almeno due persone precipitate a terra quando è stato diffuso il video che mostrava una folla che circondava l’aereo americano in movimento, con diverse persone abbarbicate a fusoliera e carrelli.

Aeroporto di Kabul: si aggrappano all’aereo americano in decollo per fuggire

Decine di persone che circondano correndo un aereo cargo militare americano che si appresta a iniziare il rullaggio per il decollo dall’aeroporto di Kabul. Alcuni di loro sono aggrappati ai carrelli e alla carlinga, a qualunque appiglio.

E’ quanto si vede in un video di pochi secondi trasmesso da alcuni media, fra cui l’agenzia afghana Pajhwok su Titter. Alcuni media scrivono che alcuni non hanno mollato la presa e sono caduti a terra prima che il C-17 della Us Air Force decollasse.