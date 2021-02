Aereo con motore esploso e in fiamme atterra dopo 30 minuti di terrore per 241 a bordo da 5 mila metri, miracolo

Aereo Boeing 777, della United Airlines, volo UA328, col motore in fiamme, atterra a Denver, nel Colorado, con 241 persone a bordo, tutti salvi. Il motore è esploso in aria a mezz’ora dal decollo. Pezzi del motore sono piovuti dal cielo su una città a 40 km da Denver, creando il panico.

Il motore è esploso quando l’aereo, in volo da Denver per Honolulu, Hawaii era a 5 mila metri d’altezza. Per interminabili minuti i terrorizzati passeggeri hanno guardato impotenti le fiamme che si sprigionavano dal motore e dall’ala dell’aereo.

Il pilota ha lanciato l’allarme via radio, ha invertito la rotta e compiuto un atterraggio di emergenza da manuale, senza nessun danno per i 231 passeggeri e i 10 dell’equipaggio che erano a bordo,

Dopo il miracoloso atterraggio, i passeggeri intervistati dai giornali locali hanno raccontato la loro avventura, col calore dell’incendio che riscaldava la temperatura in cabina. Molto hanno confidado di avere pensato di essere vicini alla morte.

Era sabato 20 febbraio nel primo pomeriggio. In una casa di Broomfield, sobborgo di Denver, Colorado gli abitanti si stavano preparando dei sandwich in cucina. All’improvviso, oggetti piovuti dal cielo hanno sfondato il tetto della casa, atterrando vicino ai loro piedi. Erano frammenti del motore in fiamme,

L’aereo, costruito 26 anni fa, era attrezzato con due motori Pratt & Whitney PW4000. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato in serata: “Il volo 328 da Denver a Honolulu ha subito un incidente a un motore poco dopo il decollo. È rientrato in sicurezza a Denver dove era pronta una squadra di emergenza per precauzione. Non risultano feriti a bordo”. Tutti i passeggeri completeranno il viaggio per le Hawaii su altri voli.

La compagnia ha anche diffuso l‘audio del messaggio di allarme del pilota alla torre di controllo a Denver.

“Tre ventotto, abbiamo problema a un motore, Dobbiamo rientrare. Mayday, mayday, United 328…Heavy…Mayday mayday…”.

Il controllo del traffico aereo ha quindi indicato al pilota dove fare la conversione in modo da poter atterrare in sicurezza.

Uno dei passeggeri ha raccontato: “L’aereo intanto ha iniziato a vibrare violentemente mentre perdevamo quota e scendevano verso terra”.

Un altro passeggero, che era seduto con la moglie proprio in corrispondenza del motore esploso, ha detto a un reporter del Denver Post: “Quando è successo, ho pensato che eravamo fatti. Pensavo che saremmo precipitati. Mia moglie e io abbiamo messo al sicuro in tasca i nostri documenti di identità. Così eravamo certi che ci avrebbero identificato”.

Ha aggiunto: “Onestamente devo dire che pensavo che saremmo morti tutti. Avevamo cominciato a perdere quota velocemente. Ho afferrato la mano di mia moglie e le ho detto: siamo fatti”,

Un altro passeggero ha girato un video, poi inoltrato alla figlia e da questa postato su Twitter. Vi si vede il motore avvolto da fiamme arancione brillante.

Ci sono voluti 30 minuti prima che l’aereo atterrasse in salvo a Denver. “Sono stati momenti terribili per tutti noi a bordo”.

L’esplosione è avvenuta circa 20 minuti dopo il decollo. Un passeggero: “C’è stato un forte boom, il genere di suono che non si vorrebbe mani sentire a bordo di un aeroplano. Ho guardato fuori e quel che ho visto mi ha terrorizzato. Il motore dalla mia parte non si vedeva più. La nostra fortuna è stata che ancora non eravamo sopra l’oceano. Perché era là che eravamo diretti”.

La paura, ha riferito una hostess, era palpabile a bordo. Ma tutti si sono controllati e sono rimasti calmi”.

Quando l’aereo è atterrato, tutto l’aereo ha applaudito.