Aereo militare Afghanistan precipita in Uzbekistan: morti tutti i soldati a bordo FOTO ARCHIVIO ANSA

Un aereo militare dell’esercito dell’Afghanistan e precipitato in Uzbekistan, sono morti tutti i soldati a bordo: non è ancora chiaro se sia precipitato o se sia stato abbattuto. Secondo quanto riferito da un portavoce del ministero della Difesa uzbeko, l’aereo militare afghano si è schiantato domenica sera.

“L’aereo militare ha attraversato illegalmente il confine con l’Uzbekistan. È in corso un’indagine” sull’incidente. Questo quanto ha detto il portavoce Bakhrom Zulfikarov, confermando i resoconti dei media uzbeki sull’incidente di ieri nella provincia di Sourkhondario (sud), al confine con l’Afghanistan.

Afghanistan nel caos dopo la presa dei talebani

Intanto oggi c’è un video di due persone che precipitano nel vuoto da un Boeing decollato da Kabul. Si erano aggrappate all’aereo americano nella speranza di riuscire a scappare dall’Afghanistan. Dall’Afghanistan del regime talebano, dopo la presa della capitale.

Almeno due persone che erano aggrappate a un aereo militare cargo Usa Boeing C-17 sarebbero precipitate a terra da centinaia di metri d’altezza. Il pesante velivolo era decollato dall’aeroporto di Kabul.

Aeroporto di Kabul: si aggrappano all’aereo americano in decollo per fuggire

Decine di persone che circondano correndo un aereo cargo militare americano che si appresta a iniziare il rullaggio per il decollo dall’aeroporto di Kabul. Alcuni di loro sono aggrappati ai carrelli e alla carlinga, a qualunque appiglio.

E’ quanto si vede in un video di pochi secondi trasmesso da alcuni media, fra cui l’agenzia afghana Pajhwok su Titter. Alcuni media scrivono che alcuni non hanno mollato la presa e sono caduti a terra prima che il C-17 della Us Air Force decollasse.