Aereo si schianta in Russia, trovato in fiamme: a bordo c’erano 8 persone, nessun superstite (foto da archivio)

Un aereo Antonov An-12 della compagnia aerea bielorussa Grodno, in volo da Yakutsk a Irkutsk, è caduto in Siberia, Russia. Non sono stati trovati sopravvissuti.

Russia, aereo si schianta vicino al villaggio di Pivovarikha

Il velivolo era scomparso dagli schermi radar sopra la regione di Irkutsk nella Siberia orientale. A bordo c’erano otto persone. I soccorritori hanno trovato il luogo dello schianto dell’aereo cargo Antonov An-12 vicino al villaggio di Pivovarikha nella regione di Irkutsk.

Incidente aereo, nessun superstite

“Secondo i dati preliminari, il luogo dello schianto è stato trovato nella zona vicino al villaggio di Pivovarikha, non lontano dall’aerodromo. L’aereo è scomparso dagli schermi radar mentre faceva un secondo tentativo di l’atterraggio”, ha spiegato il centro di ricerca e salvataggio dell’aviazione. L’aereo è stato trovato in fiamme.