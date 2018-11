KABUL – Sono almeno 40 i morti e 60 i feriti per un attentato kamikaze che ha colpito un raduno religioso a Kabul. Lo ha riferito il ministero della sanità afgano.

Al momento non c’è stata alcuna rivendicazione dell’attacco, ma sia i talebani che l’Isis hanno già preso di mira in passato i religiosi allineati con il governo centrale, sostenuto dagli Stati Uniti. Lo scorso giugno l’Isis aveva rivendicato un attacco suicida in una riunione di esponenti religiosi di spicco a Kabul, che aveva provocato sette morti e venti feriti. I talebani, pur negando ogni coinvolgimento in quella strage, avevano comunque condannato quella riunione.

IN AGGIORNAMENTO