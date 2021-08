Molte delle persone morte nell’attentato all’aeroporto di Kabul “sono state uccise dai soldati americani” nella calca e nella confusione seguita alle esplosioni. Lo riferisce l’inviato della Bbc in Afghanistan riportando le parole di alcuni testimoni.

“Ho visto militari americani e dietro di loro militari turchi. Gli spari arrivavano da lì, dalle torri”, ha raccontato il fratello di una delle vittime, un tassista afghano che era arrivato da Londra per cercare di salvare la sua famiglia.

Il Dipartimento della Difesa statunitense non ha risposto alla richiesta della Bbc di commentare queste affermazioni.

Afghanistan: massima allerta nuovi attentati, anche in Usa

Intanto è “allerta massima” in Usa per il timore di nuovi attacchi, anche sul territorio statunitense sulla scia dell’evacuazione dall’Afghanistan e dell’attacco a Kabul. Lo riferisce la Cnn citando una riunione tra i vertici dell’Homeland Security (Dhs) e i responsabili della giustizia federale americana.

In particolare, si stanno tracciando “tre minacce principali”, compresa l’infiltrazione di cellule dell’Isis o di Al Qaeda nel processo di evacuazione in Usa di profughi afghani.

“E’ in corso un approfondito screening di chi entra”, ha detto nell’incontro il capo dell’intelligence del Dhs, John Cohen.

Afghanistan, drone Usa uccide mente Isis-K che pianificava attacchi

Dopo essersi presentato davanti alla telecamere in lacrime ed aver assicurato che i responsabili dell’attentato l’avrebbero pagata, il presidente Joe Biden ha autorizzato il primo raid di rappresaglia in Afghanistan, nella regione di Nagahar, durante il quale è stata colpita e uccisa una delle menti dell’Isis-K che progettava futuri attacchi.

L’identità del militante non è stata resa nota: il Pentagono lo ha definito un planner dell’organizzazione terroristica. Secondo indiscrezioni, l’uomo tramava futuri attacchi ma non sarebbe stato direttamente coinvolto con l’attentato a Kabul.

“Riteniamo che questo terrorista fosse coinvolto nella pianificazione di futuri attacchi a Kabul”, riferisce un funzionario dell’amministrazione citato dai media americani. L’uomo sarebbe stato sotto osservazione da prima dell’attentato e il personale americano avrebbe atteso che fosse solo prima di lanciare l’attacco con il drone.

Il Reaper americano, partito da una base in Medio Oriente, lo avrebbe colpito mentre era a bordo di un veicolo. L’ordine di colpire è stato impartito dal ministro della Difesa, Lloyd Austin. Non è chiaro se il raid sia un caso isolato o se sia il primo di una serie in risposta all’attacco a Kabul, durante il quale hanno perso la vita quasi 200 persone di cui 13 militari americani.

Afghanistan, attesi altri attacchi prima del 31 agosto

L’azione mirata americana segue la nuova allerta lanciata dall’ambasciata Usa a Kabul, che ha invitato gli americani a non recarsi all’aeroporto. A chi si trova già nei pressi dello scalo è stato chiesto di lasciarlo immediatamente alla luce delle minacce per la sicurezza. La autorità Usa ritengono infatti che nuovi attacchi siano probabili in questi ultimi giorni prima del 31 agosto.

Una scadenza che si avvicina e che rende sempre più urgente l’evacuazione dal Paese asiatico. Nelle ultime 12 ore sono 4.200 le persone evacuate da Kabul, riferisce la Casa Bianca sottolineando che dal 14 agosto sono state evacuate 109.200 persone, mentre dalla fine di luglio ne sono state evacuate 114.800. Il Dipartimento di Stato ha riferito di essere in contatto con circa 500 americani in Afghanistan che chiedono assistenza.