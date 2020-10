Strage di bambini in Afghanistan dopo un raid aereo su una moschea: ci sono almeno 12 morti e 14 feriti.

Dodici bambini sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in un raid aereo in Afghanistan che ha fatto una strage. Attacco avvenuto mercoledì sera sulla moschea dove i piccoli stavano studiando, nel villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia afghana di Takhar. Lo ha comunicato il portavoce del governatore della provincia Jawad Hijri.

La strage è avvenuto proprio il giorno dopo l’uccisione di 40 soldati afghani in un attacco dei talebani in una base militare nella stessa aerea. Non è ancora noto chi sia il responsabile dell’offensiva in un’area contesa tra forze governative e Taliban.

Questo attacco appare comunque come una risposta all’ultimo attacco Taliban che a Masjed-s-Safid, nella stessa zona, ha ucciso 40 soldati locali, tra cui membri della polizia e delle forze speciali dell’esercito, compreso il vice capo della polizia della provincia di Takhar, Raaz Mohammad Doar Andish.

Persone ammassate, 15 morti schiacciati dalla folla

Altra tragedia in Afghanistan sempre mercoledì dove 15 persone tra cui 11 donne sono morte schiacciate dalla folla che si era accalcata per chiedere i documenti necessari per l’espatrio. Il dramma in uno stadio nella città di Jalalabad, capoluogo della provincia di Nangarhar, nell’Afghanistan orientale.

Per evitare che grandi folle si radunassero al consolato, le persone erano stati indirizzate nello stadio di calcio. Nella struttura però si sono accalcate decine di migliaia di persone per chiedere un visto necessario per espatriare nel vicino Pakistan e nessun ha controllato l’afflusso così le persone hanno continuano ad ammassarsi le une sulle altre fino al tragico epilogo. (Fonte Ansa).