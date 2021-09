Afghanistan, spari contro hotel di Cecilia Sala mentre lei era in diretta tv: paura e collegamento interrotto. La giornalista si trova a Kabul per documentare quello che sta accadendo in Afghanistan. Ma mentre era in collegamento con La7 (qui il video), ha dovuto interrompere bruscamente la diretta tv perché i talebani stavano sparando verso il suo hotel.

Poco dopo, la stessa giornalista (che ora sta bene) ha chiarito l’accaduto. Gli spari che sono giunti fino alle finestre dell’hotel dove si trovava servivano per disperdere una manifestazione di donne contro il Pakistan e a favore della resistenza nel Panshir.

Subito dopo aver interrotto il collegamento, la giornalista ha trovato rifugio nel bagno del suo hotel. E’ rimasta lì per circa cinque minuti prima di essere soccorsa e trasportata in un luogo sicuro (visto che l’hotel era ormai ampiamente compromesso).

Purtroppo l’Afghanistan sta vivendo un autentico dramma ed il concetto di ‘posto sicuro’ è veramente relativo da quelle parti ed in questo momento storico. Tutte le persone che stavano seguendo la diretta tv di La7 sono rimaste terrorizzate dall’accaduto. Ma per fortuna la giornalista sta bene e non ha riportato alcun danno.