Gli agenti cinesi alla conquista degli Stati Uniti. Ex Cia: “Incoraggiano le divisioni razziali”

ROMA – Negli USA, la Cina ha creato un esercito di agenti di influenza e a rivelarlo è Bethany Allen-Ebrahimian sul Daily Beast: “I russi ricevono tutta l’attenzione per quanto riguarda l’influenzare l’opinione e la politica americana ma Pechino ci lavora da decenni”.

Alla base dell’articolo c’è un rapporto segreto australiano, ordinato dal primo ministro australiano Malcolm Turnbull sulla scia di una serie di scandali dell’influenza cinese, che hanno scosso la politica australiana nell’ultimo anno che è stato consegnato in maggio 2018.

Il report ha rivelato che il Partito Comunista Cinese aveva trascorso gli ultimi dieci anni tentando di influenzare qualsiasi livello del governo australiano e della politica, dei politici, delle donazioni politiche, dei media e del mondo accademico.

Sulla stessa linea, aggiunge l’articolo, le agenzie di intelligence statunitensi per lungo tempo hanno seguito i tentativi occulti di Pechino di influenzare politicamente gli Stati Uniti. Un ex analista della CIA ha riferito al Daily Beast: “In questa nazione, gli agenti di Pechino mirano ad attivare gli americani contro gli interessi del loro stesso governo e gli interessi della loro società”.

Il principale canale di tale influenza è sconosciuto, ma potrebbe trattarsi di un’agenzia del tentacolare Partito Comunista Cinese, conosciuta come Fronte Unito.

L’organizzazione è presente, in varie forme, fin dalla seconda guerra mondiale. Mao aveva fatto un famoso riferimento al Fronte Unito definendolo una delle “armi magiche” del PCC per sconfiggere i nemici a livello nazionale e internazionale. Attualmente, le operazioni del Fronte Unito spesso somigliano ai tentativi della CIA per corrompere, cooptare o costringere i leader influenti della comunità. A volte funziona come un circolo di sostenitori per partiti locali o come un gruppo di pressione che cerca di influenzare l’opinione pubblica. A volte si muove di concerto con le agenzie di intelligence tradizionali cinesi, come il Ministero della Sicurezza di Stato, per raccogliere informazioni o esercitare pressione. E le reti Fronte Unito possono talvolta svolgere un ruolo nel facilitare il furto di proprietà intellettuale e la raccolta di informazioni soft, sebbene tale ruolo non sia sempre chiaro.

Ciò che è chiaro è che il Fronte Unito da anni è attivo in decine di città degli Stati Uniti, senza che nessuno se ne sia accorto.

“Associazioni di riunificazione pacifica”, il termine si riferisce all’intenzione di Pechino di ottenere la sovranità su Taiwan, hanno uno stretto rapporto con il Dipartimento del Fronte Unito, che in alcuni casi funziona quasi come un’estensione del suo Ufficio per gli affari cinesi oltreoceano, l’agenzia governativa che si concentra sulla sensibilizzazione alla diaspora cinese.

Sulla carta, le associazioni pacifiche, come quella di Washington, D.C., sono indipendenti sia dal governo cinese che, in gran parte, tra di loro. Ma dal punto di vista funzionale, negli USA queste associazioni sono gli avamposti più onnipresenti del Fronte Unito. E come leader di una delle più antiche associazioni del mondo, He, conosciuto anche come Helen, è il punto di contatto più importante tra il Partito comunista cinese a Pechino e la comunità cino-americana a Washington, D.C.

Secondo il sito web dell’organizzazione, l’associazione di riunione pacifica ha istituito diramazioni in più di 70 paesi. Negli Stati Uniti, ce ne sono più di 30 tra cui nelle città di San Francisco, Chicago, Houston, New York e Washington, DC. E mentre “riunificazione pacifica” era uno degli obiettivi originali del lavoro di Fronte Unito, in diversi paesi le associazioni possono impegnarsi su molte questioni, tra cui crisi di integrità territoriale come il Tibet, Hong Kong e le rivendicazioni marittime nei Mari cinesi meridionali e orientali.

Questa espansione all’estero ha preso di mira i media indipendenti in lingua cinese, gruppi studenteschi e comunitari cinesi, aziende e organizzazioni cinesi e sempre più eminenti personalità e organizzazioni non cinesi, inclusi finanziatori di campagne elettorali e politici, con l’obiettivo di convincerli a promuovere le politiche di Pechino e gli interessi nei rispettivi paesi di accoglienza.

L’ex analista della CIA ha concluso: “Sta minando l’integrità della nostra democrazia e convincendo gli americani a farlo da soli”. “Prendendo di mira i cino-americani fomenta la discordia e incoraggia le divisioni razziali. E quel che è peggio è che penso che il partito lo sappia”. “Stanno prendendo in giro i governi stranieri, come gli Stati Uniti, per attivare le comunità cinesi”.

L’attività di Fronte Unito genera inoltre discordia all’interno della comunità cino-americana. Crea gruppi pro-Pechino e li contrappone ai gruppi taiwanesi e tibetani, ai dissidenti e ai praticanti del Falun Gong, una disciplina spirituale cinese.

In Australia, lo scorso anno si è verificato un notevole scandalo a seguito della notizia che Huang Xiangmo, un importante finanziatore dei politici e presidente dell’associazione di riunificazione pacifica del paese, aveva tentato di usare le sue donazioni per influenzare la posizione dell’Australia sul Mar Cinese Meridionale, una regione molto contesa che la Cina sostiene le appartenga. In Nuova Zelanda, l’associazione di riunificazione pacifica coordina i membri della comunità cinese per raccogliere fondi e votare per i politici favorevoli alla Cina.

Negli USA, minori controlli pubblici hanno portato a conoscere poco dell’attività svolta dalle associazioni di riunificazione pacifica. Ma secondo gli ex agenti dell’intelligence occidentale, il Fronte Unito e i suoi delegati statunitensi coltivano attivamente legami con i sostenitori della campagna elettorale americana. E il Fronte Unito ha chiarito di volere che i cinesi d’oltreoceano siano coinvolti nella politica dei rispettivi paesi di accoglienza per influenzare la situazione a favore della Cina.