WASHINGTON – Il Pentagono mostra le prime immagini del raid che ha portato alla morte del capo dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi. Il video condiviso su Twitter dall’Us Central Command e girato da un drone, mostra le forze americane avvicinarsi al compound dove si nascondeva il califfo e i raid aerei con gli F-15 e i droni Mq-9 Reaper.

Il generale Frank McKenzie, comandante del Comando centrale Usa, ha detto che il Dna usato per confermare l’identità di al Baghdadi è stato confrontato con quello che era stato raccolto durante la sua detenzione a Camp Bucca, in Iraq.

Il Pentagono ha anche mostrato immagini del prima e dopo l’attacco. McKenzie ha quindi fornito alcune precisazioni, indicando, ad esempio, che due dei figli di al Baghdadi sono stati uccisi quando si è fatto esplodere in cerca di fuga e non tre come dichiarato in precedenza dal presidente Donald Trump.

Insieme ai due figli, entrambi di età inferiore ai 12 anni, sono morti nel raid quattro donne e un uomo, oltre ad una serie di combattenti. Due terroristi sono stati catturati durante il blitz e sono stati recuperati documenti e apparecchiature elettroniche.

McKenzie infine ha suggerito che il leader dello Stato Islamico forse ha sparato dal tunnel dove si era rifugiato prima di farsi esplodere. Il generale ha detto però di non poter confermare quanto detto da Trump, cioè che al-Baghdadi stava “piangendo e implorando” nei suoi ultimi minuti di vita.

