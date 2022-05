Alabama, detenuto e poliziotta in fuga da un penitenziario. Lui stava scontando una condanna per omicidio (foto d’archivio Ansa)

La polizia dell’Alabama è alla ricerca di un detenuto evaso dalla prigione in cui stava scontando una condanna per omicidio assieme ad una guardia carceraria donna. Lo riporta la Cnn.

L’evasione da film

Casey White e l’agente Vicki White, che non sono parenti nonostante abbiano lo stesso cognome, sono stati visti l’ultima volta venerdì mattina presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Lauderdale. La guardia aveva detto che stava accompagnando il detenuto ad una visita con uno psicologo, ma da quel momento sono spariti. Per la polizia White è “armato ed estremamente pericoloso”. La storia ricorda quanto avvenuto nello Stato di New York sette anni fa quando una guardia carceraria si innamorò di un detenuto e poi aiutò lui e un compagno di cella a fuggire dal carcere. La vicenda ha anche ispirato una serie tv, “Escape at Dannemora”, con Benicio Del Toro e Patricia Arquette.

Poliziotta complice o in ostaggio?

La polizia dell’Alabama sta cercando di capire se la guardia carceraria sia complice o sia stata presa in ostaggio dal detenuto. Le forze dell’ordine hanno anche stabilito una ricompensa fino a 10.000 dollari per qualsiasi informazione utile sui due fuggitivi. Al momento però le notizie restano frammentarie e in aggiornamento.