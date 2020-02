Alaska, salvati cinque turisti italiani: erano andati a visitare il Magic Bus di Into the wild

ROMA – A Stampede Trail, Alaska, il vero percorso raccontato nel libro e nel film “Into the wild”, sono stati salvati cinque turisti italiani che praticavano trekking: erano sulla via del ritorno, dopo aver visitato il “Magic Bus” che si trova tutt’oggi lungo lo Stampede Trail, nel Parco Nazionale del Denali.

I militari dell’Alaska e i volontari dei vigili del fuoco della Tri-Valley sono stati chiamati in una zona che dista poco più di tre chilometri dal bus. I primi soccorritori hanno raggiunto il gruppo di turisti con la motoslitta. Uno degli escursionisti è stato curato per un’esposizione al freddo ma non è in pericolo di vita. Non è chiaro da quanto tempo gli escursionisti fossero nell’area, ma Brad Randall, a capo dei vigili del Fuoco di Tri-Valley, ritiene che siano rimasti nel corso della notte e le temperature, sabato mattina, erano di circa 5-10°.

Lungo il sentiero Stampede Trail, negli ultimi anni sono state salvate diverse persone e due sono morte. Il percorso di circa 32 chilometri conduce a un autobus abbandonato dove nel 1992 è morto Christopher McCandless.

La sua storia è stata resa famosa dal libro di Jon Krakauer del 1996 “Into the Wild”, che divenne successivamente un film scritto e diretto da Sean Penn. Nel luglio del 2019, una coppia di sposi bielorussi stava tentando di attraversare il fiume Teklanika ma la donna fu travolta ed era deceduta; nel 2010, una svizzera è morta in un tentativo analogo. Randall ha affermato che il dipartimento è stato chiamato più volte a prestare assistenza a escursionisti persi, bloccati o feriti. Durante i mesi estivi, le acque alte del fiume possono rendere il sentiero pericoloso o impraticabile.

Fonte: adn.com.