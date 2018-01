ROVIGO – Un imprenditore italiano, Alessandro Bozzato, si è nascosto da qualche parte in Messico e ora chiede aiuto alla sorella.

“A giugno mi ero messo in affari con un tizio. Ho speso mezzo milione di euro per comprare dei camion – ha raccontato alla sorella – , ma questo socio era un delinquente e ha cercato di uccidermi per rubarmi i soldi. Poi l’hanno trovato morto e hanno dato la colpa a me”.

L’uomo, 52 anni, vive a Città del Messico. Da sabato, le comunicazioni con la sorella Erica, residente a Cavarzere (Venezia), si sono interrotte. “Ho provato a chiamarlo – racconta la sorella – ma il cellulare risulta staccato”.