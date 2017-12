ROMA – Alessandro Parladori, manager padovano, trovato morto a casa sua a New York. Un ragazzone di 50 anni, un manager che ce l’aveva fatta anche a New York, una morte che sembra non avere spiegazioni: Alessandro Parladori da Padova è stato trovato privo di vita nel suo appartamento newyorchese. Gli amici non si danno pace, qualche piccolo problema di salute non giustifica il decesso. Le autorità americane intanto ha disposto l’autopsia per verificare le cause della morte.

Elementi o indizi finora non ce ne sono: nessun segno di violenza, l’uomo era riverso sul divano di casa. Manager nell’ambito della moda – ha lavorato anche per Versace – era anche socio di due locali del centro storico di Padova.