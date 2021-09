Alex Murdaugh, l’avvocato che ha pagato un killer per uccidere il figlio

Ha pagato un killer perché lo uccidesse così che il figlio potesse incassare un’assicurazione sulla vita. Una somma di 10 milioni di dollari. Alex Murdaugh, famoso avvocato della Carolina del Sud, si è consegnato alla polizia. E’ stato arrestato tre mesi dopo l’omicidio della moglie e di un altro figlio.

La storia della famiglia Murdaugh

L’ultimo colpo di scena criminale in una serie di tragedie e scandali in cui è rimasta coinvolta la famiglia. A raccontare la loro storia è bbc.com. Alex Murdaugh, 53 anni, è il rampollo di una famiglia di avvocati ben introdotta nel South Carolina. Nel corso di tre generazioni, il bisnonno, il nonno e il padre sono stati tutti pubblici ministeri di punta in cinque contee dello Stato.

A giugno, la moglie di Murdaugh, Margaret, 52 anni, e il figlio Paul, 22, sono stati trovati assassinati vicino alla loro casa. All’epoca del decesso, Paul stava affrontando delle accuse penali per un incidente del 2019. Le autorità affermavano che mentre era in barca, ubriaco, aveva causato la morte di una donna.

Ad Alex Murdaugh sono stati sparati dei colpi di pistola all’inizio di settembre, il giorno successivo alle dimissioni dal suo studio legale. Lo studio legale aveva in seguito affermato che Alex Murdaugh aveva sottratto dei fondi. L’avvocato sosteneva di aver utilizzato il denaro per pagare la sua dipendenza dagli oppiacei. Murdaugh era entrato in riabilitazione diversi giorni dopo il delitto della moglie e del figlio. Secondo quanto riferisce BBC News, il 4 settembre dopo essere stato colpito da un proiettile mentre era in strada, aveva riportato delle ferite “superficiali” sulla testa.

Gli avvocati di Murdaugh avevano affermato che stava cambiando una gomma dell’auto quando un aggressore non identificato gli aveva sparato. Era stato dimesso dall’ospedale due giorni dopo. La polizia ora sostiene – e gli avvocati di Murdaugh ammettono – che ha fatto in modo che un uomo gli sparasse così che il figlio sopravvissuto potesse riscuotere i soldi dell’assicurazione. Il killer, un ex cliente di 61 anni, Curtis Edward Smith, ora dovra affrontare una serie di accuse penali, tra cui cospirazione mirata a una frode assicurativa, aggressione e percosse, suicidio assistito e detenzione di stupefacenti. Smith ha ammesso il suo coinvolgimento. L’avvocato di Murdaugh ha spiegato che il suo cliente aveva ideato il piano poiché se si fosse tolto la vita, il figlio non avrebbe potuto riscuotere la somma di denaro. “Ha contattato questa persona (Smith), si sono incontrati in strada e ha accettato di sparargli in testa”, ha detto l’avvocato Dick Harpootlian alla NBC.

“Da parte sua, è stato un tentativo di fare qualcosa per proteggere il figlio”. Harpootlian ha aggiunto che Alex Murdaugh sta collaborando con le autorità e non vuole che il “falso crimine” li distragga dall’indagine sulla morte della moglie e del figlio. Nel corso di un’udienza, il giudice ha fissato la cauzione in $ 20.000. Murdaugh ora è uscito dal carcere e continua la riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Le due sparatorie sono collegate?

La polizia per il momento non ha accusato nessuno dell’omicidio di Paul e Margaret Murdaugh e non ha indicato che Murdaugh sia coinvolto. Parlando al programma Morning della NBC, Harpootlian ha respinto l’ipotesi che Murdaugh abbia avuto qualcosa a che fare con la loro morte. “È completamente sconvolto”, ha detto Harpootlian. “Non li ha uccisi.”

Il caso Murdaugh ha spinto la polizia ad aprire inoltre un’indagine sulla morte avvenuta nel 2015 di Stephen Smith, un diciannovenne trovato morto nella stessa contea. La sua morte è stata inizialmente considerata una sparatoria, ma è stata poi giudicata una probabile “toccata e fuga”. La polizia non ha riferito quali informazioni siano state recuperate durante l’indagine Murdaugh che li ha poi portati a indagare sul caso Smith. Le autorità hanno inoltre avviato un’indagine sulla morte, nel 2018, della domestica delle famiglie, Gloria Satterfield, 57 anni. I figli della donna hanno affermato che il Murdaugh deve ancora pagare loro il risarcimento per il decesso. All’epoca, Murdaugh aveva riferito che la tata era inciampata sui cani della famiglia ed era caduta dalle scale. Il coroner della contea dopo l’autopsia aveva concluso che non si trattava di “ferite da scivolamento e caduta”.

Chi ha ucciso Margaret e Paul?

La polizia non ha rilasciato commenti sui possibili sospettati della morte di Paul e Margaret. In seguito agli omicidi, i fratelli di Murdaugh, Randy e John, hanno affermato di non sapere se la famiglia avesse nemici, ma hanno riferito che Paul aveva ricevuto delle minacce. L’avvocato Harpootlian ha ribadito che Alex Murdaugh non sa chi ha ucciso la sua famiglia. Tuttavia ha aggiunto che sta indagando su “un individuo, o individui, che riteniamo siano colpevoli o coinvolti”. “”Metteremo queste informazioni a disposizione delle forze dell’ordine”. Sebbene abbia rifiutato di fornire ulteriori dettagli, Harpootlian ha affermato che “il movente sarebbe personale”.