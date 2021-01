Alexandria Adamson, la ragazza che verrà pagata per testare… i parchi divertimento della Florida

Si chiama Alexandria Adamson la fortunata ragazza che sarà pagata dall’agenzia di viaggi britannica Ocean Florida per testare i parchi a tema di tutta la Florida.

La società, come ha spiegato Cnbc, ha sborsato circa 3.500 euro per far trascorrere alla ragazza tre settimane magiche tra i parchi a tema della Florida tra cui Walt Disney World, Universal Orlando e SeaWorld Parks.

Solo una mossa pubblicitaria? Molto, molto probabile. In fondo con un investimento di 3.500 euro alla fine la società è finita più o meno sui siti di tutto il mondo. Quindi: non male come investimento.

Ma poco importerà alla fortunata Alexandria che, pubblicità o meno, trascorrerà queste tre settimane in giro per la Florida.

E comunque la nostra Alexandria si è conquistato duramente il suo posto superando una dura selezione.

Alexandria Adamson, la dura selezione per vincere il contest

Erano, infatti, oltre 63mila le candidature arrivate alla compagnia di viaggi. 63mila candidature che poi dopo una prima grossa scrematura sono scese a 70.

Poi la “finale” a sei dalla quale è uscita vincitrice Alexandria.

La ragazza può vantare in effetti un curriculum di tutto rispetto.

Alexandria non solo aveva già vissuto e lavorato a Orlando per 15 mesi, ma all’università aveva anche studiato proprio design di parchi a tema. Non solo fortuna quindi. (Fonte: YouTube, Cnbc, Today)