Alexis Sharkey è morta, l’ influencer di 26 anni è stata strangolata. Era senza vestiti in una strada di Houston (foto Instagram)

Alexis Sharkey è morta, l’ influencer di 26 anni è stata strangolata. Era senza vestiti sul ciglio di una strada di Houston.

La notizia della sua morte ha fatto molto rumore sui social proprio perché era una influencer.

Adesso si continua a parlare di lei con una certa insistenza perché a quanto pare è stata uccisa e non è stato ancora trovato il colpevole.

Alexis Sharkey è morta, l’ influencer abbandonata in una strada di Houston

Alexis è stata ritrovata senza vestiti. Una scena davvero macabra. Infatti il suo corpo giaceva sul ciglio di una strada di Houston.

Il ritrovamento risale alla fine di novembre dello scorso anno. Quindi parliamo di una scomparsa decisamente recente ed ancora molto sentita dal popolo del web.

L’autopsia ha svelato che la donna è stata strangolata a morte. Quindi non si tratta di una morte per cause naturali.

Anche perché l’influencer era molto giovane, aveva appena 26 anni ed era un idolo per le adolescenti.

Alexis Sharkey è morta, l’ influencer è stata uccisa. Da chi?

Chi è stato ad ucciderla? Ovviamente in questi casi il primo indiziato è il compagno.

Ma il marito ha respinto tutte le accuse al mittente coadiuvandosi immediatamente di un avvocato.

Il dipartimento di polizia di Houston (Texas, Stati Uniti) ha fatto sapere che il caso è oggetto di inchiesta ma non sono stati ancora effettuati arresti o accuse formali.

Intanto sui social, migliaia di fan, continuano a piangere la sua morte.

Alexis Sharkey era seguita da 74mila persone sul solo Instagram. Poi aveva moltissimi fan anche sugli altri social network. Una scomparsa che non è passata inosservata.