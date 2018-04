ALGERI – Un aereo militare con circa 250 persone a bordo è precipitato nei pressi dell’autostrada che collega Boufarik a Blida, pochi chilometri a sud-ovest di Algeri. Nessun superstite.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Secondo le prime informazioni sul velivolo viaggiavano più di 200 soldati. Le immagini riprese da chi si trovava sul posto mostrano una densa colonna di fumo che si leva dal terreno.

L’aereo militare precipitato in Algeria è un “Ilyushin”, “si è schiantato nel perimetro della base aerea di Boufarik (Blida)” ed era diretto a Bechar, nel sud-ovest, scrive l’agenzia algerina Aps citando “una fonte militare”. “Un denso fumo nero sale dall’apparecchio in fiamme, visibile dall’autostrada che va da Algeri e Blida in seguito allo schianto di cui si ignora per ora il bilancio”, aggiunge ancora l’Aps.