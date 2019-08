ALGERI – Almeno cinque persone sono morte la notte scorsa in Algeria durante un concerto del rapper Abderraouf Derradji, meglio noto con il nome di Soolking, ad Algeri. Le vittime sarebbero state travolte dalla folla che si era accalcata davanti ad uno dei cancelli dello stadio che ospitava il cantante.

Altre 21 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, mentre il concerto è andato avanti, trasmesso anche dalla tv algerina. Secondo il sito di notizie TSA le vittime sono tre ragazzi e due ragazze.

Alcuni filmati postati sui social mostrano i medici che portano via le vittime del fuggi fuggi. Una giornalista presente al concerto, Linda Chebbah, ha riferito alla Bbc che sin dall’inizio c’era qualcosa che non andava: “C’erano troppe persone fuori dallo stadio. La gente sgomitava per farsi spazio. C’erano così tante persone che non mi stupisce quel che è accaduto”.

Derradji non ha ancora commentato l’episodio.

Fonti: Bbc, YouTube