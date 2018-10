NEW YORK – Allie Kali, ha 24 anni ed è diventata famosa per essersi operata per farsi dividere la lingua in due. Allie, che da poco si è trasferita dalla Pennsylvania alla California, ha speso circa 25mila dollari tra tatuaggi e operazione: “Le mie prestazioni sono migliorate molto – dice la ragazza – gli uomini adorano il fatto che io riesca a controllare le mie due lingue”. La storia della 24enne è raccontata dal Daily Mail.

L’intervento non è stato semplice: “Non riuscivo a chiudere la bocca, la mia lingua era gonfia: non sono riuscita a mangiare per una settimana, ma ora sono soddisfatta”.